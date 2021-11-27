Тарифы на доставку газа меняются с 1 декабря – детали

https://racurs.ua/n163665-tarify-na-dostavku-gaza-menyautsya-s-1-dekabrya-detali.html

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Тарифы на доставку газа в Украине вырастут с 1 декабря. Однако некоторые потребители смогут платить за доставку меньше, чем платили ранее.

Соответствующий пересмотр тарифов Нацкомиссия в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выполнит в декабре.

Облгазы уже подали в НКРЭКУ свои предложения по новым тарифам на доставку газа. Они уверены, что эти тарифы должны существенно вырасти: для некоторых компаний не на проценты, а в разы.

Однако с такой идеей, вероятно, не согласятся в комиссии. Следует понимать, что платежка за доставку газа зависит не только от тарифа облгаза.

Объем газа, который потратили с октября 2020 года по октябрь 2021 год, делят на 12 и умножают на тариф. Полученная цифра — платеж за доставку голубого топлива.

Для украинцев, которые с октября 2019 по октябрь 2020 тратили больше газа, чем за аналогичный период следующего года, суммы в платежках могут уменьшиться.

Это будет возможно только при условии, если облгаз не будет существенно повышать тариф (или НКРЭКУ такое решение не согласует).

В Украине в рамках запуска «Рынка газа» было принято решение разделить компании, которые доставляют и продают голубое топливо. Это всеобщее требование во всех странах ЕС.

Теперь поставлять газ может любое предприятие, имеющее соответствующую лицензию. С абонплатой больше приходится платить тем, кто зимой тратит много энергоресурсов (отопляет недвижимость газовым котлом).

Напомним, 1 мая 2022 года в Украине платежки за газ переведут с кубометров на киловатт-часы. Счетчики останутся старыми, а показания нужно будет передавать в кубических метрах. Оператор будет сам переводить потребленный объем газа в объем потребленной энергии. В квитанции будет указана цена не за кубы, а за энергоединицы.