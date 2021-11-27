Новые подробности о штамме «Омикрон» – что нужно знать. Фото: Интерфакс

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Коронавирус в мире может вспыхнуть с новой силой из-за появления нового штамма. Предположительно, вариант «Омикрон» более заразный, в том числе для полностью вакцинированных людей и может уходить от иммунного ответа.

26 ноября ученые-вирусологи заявили о распространении в Южной Африке нового штамма COVID-19 — B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела экстренное обсуждение и обозначила штамм B.1.1.529 как вызывающий опасения.

Это максимальная степень опасности: такие варианты несут изменения, которые могут способствовать большей заразности или более тяжелому течению болезни.

Новый штамм, получивший название «Омикрон», уже распространился за пределы Южной Африки. Зафиксированы случаи заражения новым штаммом в Гонконге, Израиле, Бельгии и Великобритании.

Необычный мутант

«Омикрон» имеет огромное число мутаций в белках, гораздо большее, чем все предыдущие штаммы, в том числе «Дельта». В одном только гене S-белка обнаружено 32 мутации. Некоторые из них уже известны вирусологам по ранее исследованным штаммам, однако новые комбинации вызывают опасения.

Обнаружить B.1.1.529 помогла одна из мутаций в спайк-белке. Стандартный ПЦР-тест выявляет три целевых гена коронавируса, но в «Омикроне» из-за этой мутации тест «не видит» один них. Эту избирательную «слепоту» приняли за маркер нового штамма.

Возможная причина появления «Омикрона» — подавленный иммунитет

Штамм B.1.1.529 не похож на своих предшественников. Вирусологи утверждают, что он произошел не от «Дельты», а от более ранней разновидности вируса. Появление целого «букета» мутаций, по мнению ученых, — следствие того, что вирус долгое время развивался в организме человека с иммунодефицитом — вероятно, с ВИЧ или с длительным течением коронавирусной инфекции.

Ботсвана переживает одну из тяжелейших эпидемий ВИЧ/СПИДа в мире. При этом в Южной Африке крайне низкий процент вакцинации населения — в ЮАР привито 23%, а в Ботсване — 19,4%. Местные медики утверждают, что 65% зараженных новым штаммом не были привиты, либо получили одну дозу вакцины.

Исследования рисков и последствий

Главная задача ученых — отследить распространение B.1.1.529 в мире, понять, насколько сильно изменены его свойства и насколько тяжелым окажется течение инфекции.

Штамм планируют искусственно размножать, а затем на зараженных клетках будут тестировать сыворотки переболевших и вакцинированных. Если окажется, что «Омикрон» действительно способен уходить от антител, то для борьбы с ним понадобятся новые типы вакцин и повторная вакцинация населения.