Странные сигналы Венеры расшифровали ученые. Фото: НАСА

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Космос продолжают исследовать ученые. Исследователи обнаружили еще одно доказательство того, что Венера может быть вулканически активна.

Поводом стало странное поведение вулкана Идунн Монс, и будущие миссии на планету могут решить этот вопрос раз и навсегда. Об этом пишет The Verge.

Изучать Венеру проблематично — планета имеет очень плотную атмосферу, через которую не видно, что происходит на ее поверхности. Поэтому нельзя было сказать достоверно, извергаются ли сейчас там вулканы.

Группа ученых использовала архивные данные старых орбитальных миссий и результаты экспериментальной работы, проведенной на Земле. Исследователи заявили, что Идунн Монс был активен в течение последних нескольких тысяч лет и, вероятно, все еще извергается сегодня.

Гипотезы ученых могут подтвердиться в ходе будущих миссий к Венере, включая американские VERITAS и DAVINCI+. Современная радиолокационная система VERITAS сможет точно идентифицировать свежую лаву.

Аппарат совершит несколько пролетов над областями, которые в девяностых нанесли на карту с помощью аппарата «Магеллан». Если на них возникнет поток лавы, которого тогда не было, VERITAS его обнаружит. Свою роль сыграет и инфракрасная камера аппарата.

Напомним, ранее ученые нашли новые признаки жизни на Венере. Астрофизики из США и Германии показали, что проникающий через облака Венеры солнечный свет создает условия для фотосинтеза, подобного земному, а химические условия — возможность существования микробной жизни.

Источник: The Verge