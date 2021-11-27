Дивні сигнали Венери розшифрували вчені. Фото: НАСА

https://racurs.ua/ua/n163663-dyvni-sygnaly-venery-rozshyfruvaly-vcheni.html

Ракурс

Космос продовжують досліджувати вчені. Дослідники виявили ще один доказ того, що Венера може бути вулканічно активною.

Приводом стала дивна поведінка вулкана Ідун Монс, і майбутні місії на планету можуть вирішити це питання раз і назавжди. Про це пише The Verge.

Вивчати Венеру проблематично — планета має дуже щільну атмосферу, через яку не видно, що відбувається на її поверхні. Тому не можна було сказати достовірно, чи вивергаються там зараз вулкани.

Група вчених використовувала архівні дані старих орбітальних місій та результати експериментальної роботи, проведеної на Землі. Дослідники заявили, що Ідун Монс був активний протягом останніх кількох тисяч років і, ймовірно, все ще вивергається сьогодні.

Гіпотези вчених можуть підтвердитися під час майбутніх місій до Венери, включаючи американські VERITAS та DAVINCI+. Сучасна система радіолокації VERITAS зможе точно ідентифікувати свіжу лаву.

Апарат здійснить кілька прольотів над ділянками, які в дев’яностих нанесли на карту за допомогою апарату «Магеллан». Якщо на них виникне потік лави, якого тоді не було, VERITAS його виявить. Свою роль відіграє інфрачервона камера апарату.

Нагадаємо, раніше вчені виявили нові ознаки життя на Венері. Астрофізики з США та Німеччини показали, що сонячне світло, яке проникає через хмари Венери, створює умови для фотосинтезу, подібного земному, а хімічні умови — можливість існування мікробного життя.

Джерело: The Verge