На Венере никогда не было океана, а Земля могла превратиться в паровой котел

Астрофизики выяснили, что на Венере никогда не было океана, а Земля могла превратиться в паровой котёл.

Ученые построили климатическую модель для ранней Венеры, а заодно и для нашей планеты.

О жизни на соседних с Землёй планетах известно немного. На Марсе три с лишним миллиарда лет назад ещё текли реки, в которых теоретически могло существовать что-то живое. Потом Марс свою воду потерял, и сейчас не то что жизнь, а даже её следы всё никак не могут найти марсоходы.

На поверхности Венеры, наоборот, слишком жарко. Настолько, что жидкой воды там не может быть по определению. Поэтому астробиологи, не желающие раньше времени вычёркивать планету из списка потенциально обитаемых миров, ищут, где бы эта жизнь могла приютиться. Так появилась гипотеза о микроорганизмах, которые живут и размножаются высоко в венерианских облаках. Как пишут в журнале Nature исследователи из Женевского университета и Национального исследовательского центра в Швейцарии, никуда венерианская жизнь улететь не могла. Согласно построенной ими климатической модели ранней эволюции атмосферы планеты, поверхность Венеры не остывала настолько, чтобы на ней смогла сконденсироваться вода. Значит, не было ни большого океана, ни озерца, ни жизни.

Когда Земля и Венера только образовались, их поверхности представляли собой океан раскалённой магмы, а почти вся вода, которая только была, находилась в виде пара вместе с другими газами в атмосфере. Поверхность планет постепенно остывала.

Главная грелка для поверхности планеты — это Солнце. Чем ближе планета к Солнцу, тем больше энергии она от него получает. Венере в этом смысле не повезло, к Солнцу она оказалась ближе, чем Земля. Второй момент, который нужно учитывать — это активность самого Солнца. На ранних этапах оно светило не так ярко, как на более поздних, словно давая молодым планетам некоторую «передышку», чтобы остыть быстрее.

Но остывать планете мешает и её собственное «одеяло» — атмосфера. Если она плотная и в ней много парниковых газов, например, того же водяного пара, то существенная часть тепла, излучаемого поверхностью, не улетает в космос, а задерживается облаками и возвращается обратно. Именно это происходило на молодой Венере: согласно построенной климатической модели, плотные облака образовывались преимущественно на неосвещённой Солнцем стороне планеты, не давая ей остыть в ночное время. А в дневное время эта поверхность нагревалась уже солнечными лучами.

Если бы Земля была ближе к Солнцу и молодое Солнце было немного ярче, то и у нашей планеты были все шансы повторить судьбу Венеры и превратиться в паровой котёл без крышки. И без жизни, разумеется.