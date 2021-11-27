Нові подробиці про штам «Омікрон» – що потрібно знати. Фото: Інтерфакс

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Ракурс

Коронавірус у світі може спалахнути з новою силою через появу нового штаму. Імовірно, варіант «Омікрон» більш заразний, зокрема для повністю вакцинованих людей та може уникати імунної відповіді.

26 листопада вчені-вірусологи заявили про поширення у Південній Африці нового штаму COVID-19 — B.1.1.529. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) провела екстрене обговорення і позначила штам B.1.1.529 як варіант, що викликає побоювання.

Це максимальний ступінь небезпеки: такі варіанти несуть зміни, які можуть сприяти більшій заразності або тяжчому перебігу хвороби.

Новий штам, який одержав назву «Омікрон», вже поширився за межі Південної Африки. Зафіксовано випадки зараження новим штамом у Гонконгу, Ізраїлі, Бельгії та Великій Британії.

Незвичайний мутант

«Омікрон» має величезну кількість мутацій в білках, набагато більше, ніж усі попередні штами, зокрема «Дельта». В одному гені S-білка виявлено 32 мутації. Деякі з них вже відомі вірусологам за раніше дослідженими штамами, проте нові комбінації викликають побоювання.

Виявити B.1.1.529 допомогла одна з мутацій у спайк-білку. Стандартний ПЛР-тест виявляє три цільові гени коронавірусу, але в «Омікроні» через цю мутацію тест «не бачить» один з них. Це стало маркером нового штаму.

Можлива причина появи «Омікрону» — пригнічений імунітет

Штам B.1.1.529 не схожий на своїх попередників. Вірусологи стверджують, що він виник не від «Дельти», а від більш раннього різновиду вірусу. Поява цілого «букету» мутацій, на думку вчених, — наслідок того, що вірус тривалий час розвивався в організмі людини з імунодефіцитом, — ймовірно, з ВІЛ або тривалим перебігом коронавірусної інфекції.

Ботсвана переживає одну з найважчих епідемій ВІЛ/СНІДу у світі. При цьому в Південній Африці вкрай низький відсоток вакцинації населення — у ПАР щеплено 23%, а в Ботсвані — 19,4%. Місцеві медики стверджують, що 65% заражених новим штамом не були щеплені або отримали одну дозу вакцини.

Дослідження ризиків та наслідків

Головне завдання вчених — відстежити поширення B.1.1.529 у світі, зрозуміти, наскільки сильно змінені його властивості та наскільки важким виявиться перебіг інфекції.

Штам планують штучно розмножувати, після чого на заражених клітинах тестуватимуть сироватки перехворілих та вакцинованих. Якщо виявиться, що «Омікрон» дійсно здатний обходити антитіла, то для боротьби з ним знадобляться нові типи вакцин та повторна вакцинація населення.