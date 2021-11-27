Вернадское светлое — украинские полярники будут варить пиво в Антарктиде (ФОТО)https://racurs.ua/n163666-vernadskoe-svetloe-ukrainskie-polyarniki-budut-varit-pivo-v-antarktide-foto.htmlРакурс
Станция «Академик Вернадский» продолжает исследовать Антарктиду. Украинские полярники смогут самостоятельно варить вкусное пиво.
Один из украинских супермаркетов подарил экспедиции пивоваренное оборудование и необходимые ингредиенты для изготовления напитка. Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.
В скором времени подарок отгрузят для отправки в Антарктику. Будущие участники 27-й антарктической экспедиции на мастер-классе учились, как готовить крафтовое пиво.
Отмечается, что пиво в Антарктиде — абсолютный дефицит. Раз в сезон на станцию завозят расфасованный напиток в банках.
Поэтому жизнь на «Вернадском» благодаря инициативе «станет еще более комфортной и душевной».
Полярники смогут варить два сорта пива — светлое и темное. По такому случаю украинские полярники предложили конкурс на лучшие названия этих двух сортов.
Авторы лучших названий получат бутылку антарктического пива. Конкурс продлится до 5 декабря включительно.