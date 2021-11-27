Украинские полярники будут варить пиво в Антарктиде. Фото: vinnitsaok

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Ракурс

Станция «Академик Вернадский» продолжает исследовать Антарктиду. Украинские полярники смогут самостоятельно варить вкусное пиво.

Один из украинских супермаркетов подарил экспедиции пивоваренное оборудование и необходимые ингредиенты для изготовления напитка. Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

В скором времени подарок отгрузят для отправки в Антарктику. Будущие участники 27-й антарктической экспедиции на мастер-классе учились, как готовить крафтовое пиво.

Отмечается, что пиво в Антарктиде — абсолютный дефицит. Раз в сезон на станцию ​​завозят расфасованный напиток в банках.

Поэтому жизнь на «Вернадском» благодаря инициативе «станет еще более комфортной и душевной».

Полярники смогут варить два сорта пива — светлое и темное. По такому случаю украинские полярники предложили конкурс на лучшие названия этих двух сортов.

Авторы лучших названий получат бутылку антарктического пива. Конкурс продлится до 5 декабря включительно.