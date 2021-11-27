28 ноября – какой праздник отмечают в этот день. Фото: Укринформ

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Праздник 28 ноября по церковному календарю — день памяти мучеников Гурия, Самона и Авива, пострадавших за свою веру. За отказ поклониться языческим идолам исповедники подверглись жестоким пыткам, а затем были обезглавлены.

Также у православных христиан начинается Рождественский или Филиппов пост, установленный в честь Рождества Христова.

В течение 40 дней поста к употреблению строго запрещаются продукты животного происхождения: молоко, мясо, яйца, сливочное масло, сыр и блюда из них.

28 ноября именины празднуют Дмитрий, Никита, Петр и Николай. В Украине отмечают День работника системы финансового мониторинга. Цель праздника — показать вклад работников этой сферы в утверждение статуса нашей страны как надежного партнера на международной арене.

В последнее воскресенье ноября ежегодно отмечают Международный день Библии. В 2021 году праздник выпадает на 28 ноября. А дальше следует еще и Международная неделя Библии, на которой проводятся чтения священного писания. Именно Библия считается лидером по количеству изданий по всему миру.

День в истории: