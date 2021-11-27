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Ракурс
28 ноября – какой праздник отмечают в этот день. Фото: Укринформ

28 ноября — какой праздник отмечают в этот день

27 ноя 2021, 21:45
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Праздник 28 ноября по церковному календарю — день памяти мучеников Гурия, Самона и Авива, пострадавших за свою веру. За отказ поклониться языческим идолам исповедники подверглись жестоким пыткам, а затем были обезглавлены.

Также у православных христиан начинается Рождественский или Филиппов пост, установленный в честь Рождества Христова.

В течение 40 дней поста к употреблению строго запрещаются продукты животного происхождения: молоко, мясо, яйца, сливочное масло, сыр и блюда из них.

28 ноября именины празднуют Дмитрий, Никита, Петр и Николай. В Украине отмечают День работника системы финансового мониторинга. Цель праздника — показать вклад работников этой сферы в утверждение статуса нашей страны как надежного партнера на международной арене.

В последнее воскресенье ноября ежегодно отмечают Международный день Библии. В 2021 году праздник выпадает на 28 ноября. А дальше следует еще и Международная неделя Библии, на которой проводятся чтения священного писания. Именно Библия считается лидером по количеству изданий по всему миру.


День в истории:

  • в 1520 году первый европеец Фернан Магеллан проплыл из Атлантического океана в Тихий;
  • в 1561 году было объявлено о самороспуске Ливонского рыцарского ордена. Его земли перешли к королевству Польского и Великого Княжества Литовского;
  • в 1654 году началась героическая оборона казацкой крепости Буша от войск Речи Посполитой;
  • в 1943 году началась Тегеранская конференция глав трех союзных государств: СССР, США и Великобритания. Она была создана с целью разработать окончательную стратегию борьбы против Германии и ее союзников;
  • в 1974 году состоялось последнее выступление на сцене Джона Леннона на концерте Элтона Джона в «Мэдисон Сквер Гарден»;
  • в 2006 году Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида против украинского народа.

Источник: Ракурс


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