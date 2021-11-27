28 ноября — какой праздник отмечают в этот деньhttps://racurs.ua/n163667-28-noyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-v-etot-den.htmlРакурс
Праздник 28 ноября по церковному календарю — день памяти мучеников Гурия, Самона и Авива, пострадавших за свою веру. За отказ поклониться языческим идолам исповедники подверглись жестоким пыткам, а затем были обезглавлены.
Также у православных христиан начинается Рождественский или Филиппов пост, установленный в честь Рождества Христова.
В течение 40 дней поста к употреблению строго запрещаются продукты животного происхождения: молоко, мясо, яйца, сливочное масло, сыр и блюда из них.
28 ноября именины празднуют Дмитрий, Никита, Петр и Николай. В Украине отмечают День работника системы финансового мониторинга. Цель праздника — показать вклад работников этой сферы в утверждение статуса нашей страны как надежного партнера на международной арене.
В последнее воскресенье ноября ежегодно отмечают Международный день Библии. В 2021 году праздник выпадает на 28 ноября. А дальше следует еще и Международная неделя Библии, на которой проводятся чтения священного писания. Именно Библия считается лидером по количеству изданий по всему миру.
День в истории:
- в 1520 году первый европеец Фернан Магеллан проплыл из Атлантического океана в Тихий;
- в 1561 году было объявлено о самороспуске Ливонского рыцарского ордена. Его земли перешли к королевству Польского и Великого Княжества Литовского;
- в 1654 году началась героическая оборона казацкой крепости Буша от войск Речи Посполитой;
- в 1943 году началась Тегеранская конференция глав трех союзных государств: СССР, США и Великобритания. Она была создана с целью разработать окончательную стратегию борьбы против Германии и ее союзников;
- в 1974 году состоялось последнее выступление на сцене Джона Леннона на концерте Элтона Джона в «Мэдисон Сквер Гарден»;
- в 2006 году Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида против украинского народа.