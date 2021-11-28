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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: МОЗ

400 українців померли від ускладнень COVID-19 за добу (ІНФОГРАФІКА)

28 лис 2021, 08:56
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В Україні за минулу добу, 27 листопада, зафіксовано ще 7 тис. 483 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед них 774 дитини та 105 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Від ускладнень COVID-19 в Україні за добу померли 400 осіб. Госпіталізували 27 листопада 3 тис. 456 осіб, одужали 10 тис. 270 хворих.

За добу здійснено 54 тис. 224 тестування на коронавірус.

Впродовж 27 листопада в Україні 139 тис. 476 людей отримали щеплення від COVID-19. З них:


  • першу дозу вакцини отримали 43 тис. 353 людини;
  • дві дози (повністю імунізовані) — 96 тис. 123 людини.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 3 млн 422 тис. 23 особи;
  • одужали 2 млн 910 тис. 237 хворих;
  • померли 85 тис. 117 осіб;
  • щеплено 13 млн 289 тис. 463 людини (з них першу дозу отримали 13 млн 289 тис. 461 людина, дві дози — 10 млн 904 тис. 799 людей).

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Джерело: Ракурс


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