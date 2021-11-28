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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: МОЗ
400 українців померли від ускладнень COVID-19 за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n163669-400-ukrayinciv-pomerly-vid-uskladnen-covid-19-za-dobu-infografika.htmlРакурс
В Україні за минулу добу, 27 листопада, зафіксовано ще 7 тис. 483 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Серед них 774 дитини та 105 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Від ускладнень COVID-19 в Україні за добу померли 400 осіб. Госпіталізували 27 листопада 3 тис. 456 осіб, одужали 10 тис. 270 хворих.
За добу здійснено 54 тис. 224 тестування на коронавірус.
Впродовж 27 листопада в Україні 139 тис. 476 людей отримали щеплення від COVID-19. З них:
- першу дозу вакцини отримали 43 тис. 353 людини;
- дві дози (повністю імунізовані) — 96 тис. 123 людини.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 3 млн 422 тис. 23 особи;
- одужали 2 млн 910 тис. 237 хворих;
- померли 85 тис. 117 осіб;
- щеплено 13 млн 289 тис. 463 людини (з них першу дозу отримали 13 млн 289 тис. 461 людина, дві дози — 10 млн 904 тис. 799 людей).
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