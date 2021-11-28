Ізраїль закриває кордони через новий штам коронавірусу

Ізраїль закриває кордони через новий штам коронавірусуhttps://racurs.ua/ua/n163670-izrayil-zakryvaie-kordony-cherez-novyy-shtam-koronavirusu.htmlРакурс
Уряд Ізраїлю ухвалив рішення тимчасово закрити кордони для більшості іноземних громадян та запровадити низку додаткових обмежень, щоб запобігти поширенню в країні нового штаму коронавірусу, вперше виявленого в Ботсвані та ПАР, який отримав назву «омікрон».
Відповідні обмежувальні заходи набудуть чинності сьогодні. 28 листопада, увечері, повідомляє Deutsche Welle.
Згідно з новими правилами:
- усі, хто прибувають до Ізраїлю, зокрема і щеплені проти COVID-19 громадяни країни, будуть зобов’язані дотримуватися триденного карантину;
- особам, у яких зроблений на третій день після в’їзду до Ізраїлю ПЛР-тест виявиться негативним, дозволять перервати ізоляцію. Термін перебування на карантині для нещеплених громадян Ізраїлю становитиме сім днів;
- пасажирів, що прибувають до країни, тестуватимуть уже в аеропорту;
- іноземців, які мають право в’їзду в країну, для проходження карантину розміщуватимуть у спеціальному «коронавірусному» готелі.
Ізраїльський уряд раніше вже запровадив обмеження на сполучення з африканським регіоном, де набув широкого поширення «омікрон». До «червоного списку» потрапили низка африканських країн, передусім розташовані на півдні континенту.
Наразі в Ізраїлі офіційно підтверджено один випадок зараження «омікроном», ще семеро пацієнтів, щодо яких підозрюють інфікування цим варіантом коронавірусу, очікують на результати аналізу їхніх тестів.
Джерело: Deutsche Welle