Ізраїль закриває кордони через новий штам коронавірусу

У світі поширюється новий штам коронавірусу, фото: Jernej Furman

https://racurs.ua/ua/n163670-izrayil-zakryvaie-kordony-cherez-novyy-shtam-koronavirusu.html

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Уряд Ізраїлю ухвалив рішення тимчасово закрити кордони для більшості іноземних громадян та запровадити низку додаткових обмежень, щоб запобігти поширенню в країні нового штаму коронавірусу, вперше виявленого в Ботсвані та ПАР, який отримав назву «омікрон».

Відповідні обмежувальні заходи набудуть чинності сьогодні. 28 листопада, увечері, повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з новими правилами:

усі, хто прибувають до Ізраїлю, зокрема і щеплені проти COVID-19 громадяни країни, будуть зобов’язані дотримуватися триденного карантину;

особам, у яких зроблений на третій день після в’їзду до Ізраїлю ПЛР-тест виявиться негативним, дозволять перервати ізоляцію. Термін перебування на карантині для нещеплених громадян Ізраїлю становитиме сім днів;

пасажирів, що прибувають до країни, тестуватимуть уже в аеропорту;

іноземців, які мають право в’їзду в країну, для проходження карантину розміщуватимуть у спеціальному «коронавірусному» готелі.

Ізраїльський уряд раніше вже запровадив обмеження на сполучення з африканським регіоном, де набув широкого поширення «омікрон». До «червоного списку» потрапили низка африканських країн, передусім розташовані на півдні континенту.

Наразі в Ізраїлі офіційно підтверджено один випадок зараження «омікроном», ще семеро пацієнтів, щодо яких підозрюють інфікування цим варіантом коронавірусу, очікують на результати аналізу їхніх тестів.

Джерело: Deutsche Welle