Спроби суїциду серед десятирічних дітей фіксують в «Охмадиті»

В Україні спроби суїциду фіксують вже у десятирічних дітей, фото: K-News

https://racurs.ua/ua/n163671-sproby-suyicydu-sered-desyatyrichnyh-ditey-fiksuut-v-ohmadyti.html

Ракурс

В Україні вік дітей, що робили спробу суїциду, знижується до 10−12 років.

Про це повідомляє видання «Вечірній Київ».

Зазначається, що лікарі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» все частіше фіксують сумну статистику стосовно дітей. Так, за дев’ять місяців 2021 року до лікарні надійшло 177 дітей з отруєнням психоактивними речовинами та алкоголем, при чому 40% з них в такий спосіб намагалися вкоротити собі віку.

За інформацією медиків, 15% дітей пробували алкоголь та наркотичні речовини у віці 9−10 років.

Тому на базі «Охмадиту» створять Медико-експертний кризовий центр, у якому співпрацюватимуть медики та правоохоронці. Цей центр має запрацювати на початку 2022 року. Метою його діяльності буде допомога в запобіганні поширенню серед дітей різних залежностей, насилля та суїцидальних спроб.

До Національної лікарні пацієнти потрапляють вже після кризової ситуації. Але ми хочемо запобігати таким випадкам, — наголосила завідувач Центру медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги «Охматдиту» Олена Анопрієнко.



Зазначається, що вже 20 лікарень з різних регіонів України підтримали ініціативу «Охматдиту» та об'єдналися у Асоціацію дитячих лікарень. Завдяки такій співпраці планують розвивати медичні практики, здійснювати збір статистичних даних та проводити навчання і наукові дослідження. Загалом до Асоціації планують залучити понад 100 дитячих лікувальних закладів.

Джерело: «Вечірній Київ»