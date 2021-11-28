Які пацієнти з COVID-19 найбільше ризикують померти, встановили учені

У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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Ракурс

Попри успіхи в боротьбі з COVID-19, лікарям важко визначити пацієнтів, які найбільше ризикують померти від цієї хвороби, тому учені шукають шляхи вирішення цієї проблеми. Раніше вже було виявлено кілька біомаркерів, які можуть на це вказати. Але використання великої кількості параметрів неможливо в клінічних умовах і заважає лікарям приймати швидкі медичні рішення.

Нове дослідження учених з Монреальського університету (Канада) показує, що один показник — кількість у крові генетичного матеріалу SARS-CoV-2 (вірусної РНК) — є надійним індикатором для визначення того, які пацієнти можуть померти від хвороби, повідомляє видання EurekAlert.

У нашому дослідженні ми змогли визначити, які біомаркери є предикторами смертності протягом 60 днів після появи симптомів, — зазначають дослідники.

У своєму дослідженні учені використовували зразки крові, зібрані у 279 пацієнтів під час їх госпіталізації з COVID-19, зі ступенем тяжкості від середнього до критичного. Учені виміряли такі маркери:

кількість запальних білків;

рівень антитіл, спрямованих на вірус;

кількість вірусної РНК.

Зразки відбирали через 11 днів після появи симптомів і спостерігали за пацієнтами протягом щонайменше 60 днів після цього.

Серед усіх біомаркерів, які ми оцінили, ми показали, що кількість вірусної РНК у крові була безпосередньо пов’язана зі смертністю та забезпечила найкращу прогностичну відповідь, коли наша модель була відкоригована на вік і стать пацієнта, — наголошують дослідники.

Ми навіть виявили, що включення додаткових біомаркерів не покращує якість прогнозування", — додають учені.

Свою модель учені перевірили на двох незалежних групах інфікованих пацієнтів, відібраних з двох медзакладів під час трьох хвиль пандемії.

Не було жодної різниці, в якій лікарні пацієнти лікувались чи в який період пандемії вони потрапили: у всіх випадках спрацювала прогнозна модель, — наголошується у статті.



Тепер учені планують застосувати своє відкриття на практиці.

Джерело: EurekAlert