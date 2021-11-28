Уничтожать коронавирус за две секунды научились израильские ученые

Израильские ученые разработали новую методику уничтожения коронавируса, фото: Jerusalem Post

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Израильские ученые изобрели способ уничтожения 99% коронавирусов и других полиовирусов с поверхностей всего за две секунды.

Новый метод заключается в использовании особой формы излучения с длиной волны около 3 мм, сообщает издание Jerusalem Post.

Отмечается, что использование для дезинфекции таких распространенных методов, как ультрафиолетовое излучение, требуются как минимум минуты, а иногда и час. При этом такие способы дезинфекции еще и могут представлять угрозу здоровью людей, что ограничивает их применение.

Хотя изобретенная израильскими учеными технология не может быть направлена на уничтожение коронавируса непосредственно в организме человека, однако, по словам ученых, она позволит быстро очищать от вирусов помещения, оборудование и любые необходимые поверхности.

Поскольку это излучение очень «мягкое» относительно поверхностей — не нагревает их и не влияет иным образом, такой метод дезинфекции можно использовать и на деликатных поверхностях, таких как электронное оборудование, добавляют исследователи.

В дальнейшем учёные планируют сосредоточиться на применении этой техники для дезинфекции воды.

Загрязнение воды является глобальной проблемой, — подчеркивают исследователи. — Мы считаем, что можем предложить решение для этого.

Источник: Jerusalem Post