Каким будет население Украины в 2050 году, рассказали в ООН

Каким будет население Украины в 2050 году, рассказали в ООНhttps://racurs.ua/n163676-kakim-budet-naselenie-ukrainy-v-2050-godu-rasskazali-v-oon.htmlРакурс
Население Украины к 2050 году может сократиться до 35 млн.
Об этом говорится в докладе ООН по демографическим процессам.
В ООН отмечают, что население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире.
Основными причинами сокращения численности населения в Украине ООН называет:
- низкий коэффициент рождаемости;
- высокий уровень смертности;
- постоянный рост масштабов внешней миграции (за пределами страны постоянно находятся около 3 млн. украинских работников).
Низкий уровень рождаемости вряд ли изменится при любом сценарии, — подчеркивают в ООН.
Отмечается, что в Украине фиксируется один из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно среди мужчин — около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет.
Более половины этих смертей можно предотвратить, — подчеркивают в ООН.
Однако само по себе сокращение населения не проблема. Действительно важны уровень и качество жизни украинского народа, — отмечают в ООН.
В организации отмечают, что Украине необходимы политические меры для обеспечения развития и эффективного использования человеческого капитала страны, а также социальной защиты людей на достаточном уровне через политически и финансово стабильную систему.
По данным Госстата Украины, по состоянию на 1 сентября население государства составляло более 41,3 млн. человек.