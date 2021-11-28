Каким будет население Украины в 2050 году, рассказали в ООН

Население Украины может значительно уменьшиться к 2059 году

https://racurs.ua/n163676-kakim-budet-naselenie-ukrainy-v-2050-godu-rasskazali-v-oon.html

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Население Украины к 2050 году может сократиться до 35 млн.

Об этом говорится в докладе ООН по демографическим процессам.

В ООН отмечают, что население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире.

Основными причинами сокращения численности населения в Украине ООН называет:

низкий коэффициент рождаемости;

высокий уровень смертности;

постоянный рост масштабов внешней миграции (за пределами страны постоянно находятся около 3 млн. украинских работников).

Низкий уровень рождаемости вряд ли изменится при любом сценарии, — подчеркивают в ООН.

Отмечается, что в Украине фиксируется один из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно среди мужчин — около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет.

Более половины этих смертей можно предотвратить, — подчеркивают в ООН.

Однако само по себе сокращение населения не проблема. Действительно важны уровень и качество жизни украинского народа, — отмечают в ООН.



В организации отмечают, что Украине необходимы политические меры для обеспечения развития и эффективного использования человеческого капитала страны, а также социальной защиты людей на достаточном уровне через политически и финансово стабильную систему.

По данным Госстата Украины, по состоянию на 1 сентября население государства составляло более 41,3 млн. человек.