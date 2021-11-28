Виктор Янукович, фото: «Українські новини»

https://racurs.ua/n163675-isk-yanukovicha-o-vozobnovlenii-v-doljnosti-ne-postupal-v-oask-uveryaut-slugi.html

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Иск Виктора Януковича об обжаловании постановления Верховной Рады № 757-VII от 22 февраля 2014 года, которым парламент констатировал его самоустранение от осуществления полномочий президента и назначил внеочередные президентские выборы, не поступал в Окружной админсуд Киева (ОАСК)

Об этом в своем Telegram-канале заявила постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном суде народный депутат Ольга Совгиря.

В связи с распространением такой информации отмечаем, что по имеющимся официальным сведениям такой иск пока не поступал в суд, — заверила Совгиря.

Она добавила, что, согласно украинскому законодательству, любые акты, действия и бездействие Верховной Рады могут быть обжалованы на предмет их законности исключительно в Верховный Суд, причем этот суд может проверять только законность актов, а вопрос об их соответствии Конституции может рассматривать только Конституционный суд.

В настоящее время каких-либо конституционных представлений по этому вопросу в Конституционный суд не поступало, — подчеркнула Совгиря.

Нардеп отметила, что Кодексом административного судопроизводства Украины на обжалование такого постановления в суде предусмотрен шестимесячный срок.

Таким образом, открытие производства по этому иску с таким экстраординарно значительным пропуском срока на его представление в суд было бы грубым нарушением закона, — подчеркнула она.

Совгиря также добавила, что статьей 151 этого кодекса запрещено принимать меры по обеспечению иска по делам об обжаловании актов Верховной Рады.

Поэтому при любых условиях отсутствуют основания для открытия производства и рассмотрения такого дела Окружным административным судом г. Киева, а так же и принятие каких-либо мер обеспечения иска в отношении Верховной Рады по вопросам, связанным с констатацией прекращения полномочий прежнего президента Украины, — резюмировала она.

Напомним, спикер Януковича Юрий Кирасир вчера, 27 ноября, на своей странице в социальной сети Фейсбук заявил, что экс-президент подал иск в ОАСК против Верховной Рады, в котором оспаривает законность принятия парламентом постановления о его отстранении от должности.