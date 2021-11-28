Радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» сбросят в океан, фото:

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В Японии компания «Токио Денреку» оператор АЭС «Фукусима-1», на которой 11 марта 2011 года произошла масштабная ядерная авария, начала серию подводных исследований для запланированного сброса отработанной воды с этого объекта в океан.

Вчера, 27 ноября, два судна были отправлены в район, расположенный примерно в километре от АЭС. Это место должно стать площадкой для сброса воды с АЭС через подводный тоннель, который планируют построить, сообщает телеканал NHK.

В ходе исследования, которое длилось примерно 10 часов, была проведена проверка на наличие каких-либо препятствий для сооружения тоннеля. В частности, был задействован магнитный зонд с сенсорами. Кроме того, водолазы провели визуальный осмотр.

В «Токио Денреку» отметили, что проведение инженерно-геологических буровых исследований по сооружению тоннеля начнется не ранее 1 декабря.

Японское правительство планирует сбросить очищенную воду с АЭС «Фукусима» через подводный тоннель примерно весной 2023 года. Согласно плану, сброс воды проведут после того, как концентрации трития и других радиоактивных веществ в ней будут уменьшены до уровней ниже требований стандартов безопасности.

Местные общины и некоторые критики выражают обеспокоенность, что планируемый сброс воды в океан может привести к распространению слухов об опасности местных морских продуктов.

Напомним, на «Фукусиме» заполнено более 90% емкости резервуаров для воды, которые могут вместить 1,37 млн т сточных вод, и этот показатель постепенно растет. Остаток, как ожидается, заполнится где-то в 2022 году.

Источник: NHK