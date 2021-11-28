Радіоактивно воду з АЕС «Фукусіма» скинуть в океан

https://racurs.ua/ua/n163674-operator-avariynoyi-yaponskoyi-aes-pochav-pidgotovku-do-skydannya-vody-v-okean.html

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У Японії компанія «Токіо Денрьоку», оператор АЕС «Фукусіма-1», на якій 11 березня 2011 року сталася масштабна ядерна аварія, розпочала серію підводних досліджень для запланованого скидання відпрацьованої води з цього об'єкта в океан.

Вчора, 27 листопада, два судна були відправлені у район, розташований приблизно за кілометр від АЕС. Це місце має стати майданчиком для скидання води з АЕС через підводний тунель, який планують побудувати, повідомляє телеканал NHK.

В ході дослідження, яке тривало приблизно 10 годин було проведено перевірку на наявність будь-яких перешкод для спорудження тунелю. Зокрема, було задіяно магнітний зонд із сенсорами. Крім того, водолази провели візуальний огляд.

У «Токіо Денрьоку» зазначили, що проведення інженерно-геологічних бурових досліджень для спорудження тунелю почнеться не раніше 1 грудня.

Японський уряд планує скинути очищену воду з АЕС «Фукусіма» через підводний тунель приблизно навесні 2023 року. Згідно з планом, скидання води здійснять після того, як концентрації тритію та інших радіоактивних речовин у ній будуть зменшені до рівнів, нижчих за вимоги стандартів безпеки.

Місцеві громади та деякі критики висловлюють занепокоєння, що заплановане скидання води в океан може спричинити поширення чуток про небезпеку місцевих морських продуктів.

Нагадаємо, на «Фукусімі» заповнено понад 90% місткості резервуарів для води, які загалом можуть вмістити 1,37 млн т стічних вод, і цей показник поступово зростає. Залишок, як очікується, заповниться десь у 2022 році.

Джерело: NHK