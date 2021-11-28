В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Івано-Франківська міськрада

https://racurs.ua/ua/n163673-jovta-zona-rozshyrylasya-karantyn-v-ukrayini.html

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Епідемія коронавірусу в Україні триває. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) періодично переглядає карантинне зонування, залежно від епідемічної ситуації в регіонах.

Станом на сьогодні, 28 листопада, в Україні зросла до п’яти кількість областей, котрі перебувають у досить м’якій за обмеженнями «жовтій» зоні — до цього переліку додалася Харківщина. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.

Наразі у найбільш суворій «червоній» зоні розташовані такі регіони:

місто Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Донецька область;

Дніпропетровська область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Львівська область;

Луганська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Хмельницька область;

Чернігівська область;

Черкаська область;

Херсонська область.

У менш суворій «помаранчевій» зоні тепер одна область — Полтавська.

У «жовтій» зоні розташувалися:

Закарпатська область;

Кіровоградська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Чернівецька область.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 27 листопада, зафіксовано ще 400 летальних випадків серед хворих на COVID-19.