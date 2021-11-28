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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Івано-Франківська міськрада
«Жовта» зона розширилася — карантин в Україніhttps://racurs.ua/ua/n163673-jovta-zona-rozshyrylasya-karantyn-v-ukrayini.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу в Україні триває. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) періодично переглядає карантинне зонування, залежно від епідемічної ситуації в регіонах.
Станом на сьогодні, 28 листопада, в Україні зросла до п’яти кількість областей, котрі перебувають у досить м’якій за обмеженнями «жовтій» зоні — до цього переліку додалася Харківщина. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.
Наразі у найбільш суворій «червоній» зоні розташовані такі регіони:
- місто Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Донецька область;
- Дніпропетровська область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Львівська область;
- Луганська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Хмельницька область;
- Чернігівська область;
- Черкаська область;
- Херсонська область.
У менш суворій «помаранчевій» зоні тепер одна область — Полтавська.
У «жовтій» зоні розташувалися:
- Закарпатська область;
- Кіровоградська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Чернівецька область.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 27 листопада, зафіксовано ще 400 летальних випадків серед хворих на COVID-19.
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