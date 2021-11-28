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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Івано-Франківська міськрада

«Жовта» зона розширилася — карантин в Україні

28 лис 2021, 11:15
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Епідемія коронавірусу в Україні триває. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) періодично переглядає карантинне зонування, залежно від епідемічної ситуації в регіонах.

Станом на сьогодні, 28 листопада, в Україні зросла до п’яти кількість областей, котрі перебувають у досить м’якій за обмеженнями «жовтій» зоні — до цього переліку додалася Харківщина. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.

Наразі у найбільш суворій «червоній» зоні розташовані такі регіони:

  • місто Київ;
  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Донецька область;
  • Дніпропетровська область;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Львівська область;
  • Луганська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Рівненська область;
  • Сумська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернігівська область;
  • Черкаська область;
  • Херсонська область.

У менш суворій «помаранчевій» зоні тепер одна область — Полтавська.

У «жовтій» зоні розташувалися:


  • Закарпатська область;
  • Кіровоградська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Чернівецька область.

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 27 листопада, зафіксовано ще 400 летальних випадків серед хворих на COVID-19.

Джерело: Ракурс


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