В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Ивано-Франковский горсовет

https://racurs.ua/n163673-jeltaya-zona-rasshirilas-karantin-v-ukraine.html

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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. Министерство здравоохранения периодически пересматривает карантинное зонирование в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.

На сегодня, 28 ноября, в Украине выросло до пяти количество областей, которые находятся в достаточно мягкой по ограничениям «желтой» зоне — к этому перечню добавилась Харьковщина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

В настоящее время в наиболее строгой «красной» зоне расположены следующие регионы:

город Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Донецкая область;

Днепропетровская область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Луганская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область;

Черкасская область;

Херсонская область.

В менее суровой «оранжевой» зоне теперь одна область — Полтавская.

В «желтой» зоне расположились:

Закарпатская область;

Кировоградская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Черновицкая область.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 27 ноября, зафиксированы еще 400 летальных исходов среди больных COVID-19.