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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Ивано-Франковский горсовет

«Желтая» зона расширилась — карантин в Украине

28 ноя 2021, 11:15
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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. Министерство здравоохранения периодически пересматривает карантинное зонирование в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.

На сегодня, 28 ноября, в Украине выросло до пяти количество областей, которые находятся в достаточно мягкой по ограничениям «желтой» зоне — к этому перечню добавилась Харьковщина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

В настоящее время в наиболее строгой «красной» зоне расположены следующие регионы:

  • город Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Донецкая область;
  • Днепропетровская область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Луганская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черниговская область;
  • Черкасская область;
  • Херсонская область.

В менее суровой «оранжевой» зоне теперь одна область — Полтавская.

В «желтой» зоне расположились:


  • Закарпатская область;
  • Кировоградская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Черновицкая область.

Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 27 ноября, зафиксированы еще 400 летальных исходов среди больных COVID-19.

Источник: Ракурс


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