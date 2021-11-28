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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Ивано-Франковский горсовет
«Желтая» зона расширилась — карантин в Украинеhttps://racurs.ua/n163673-jeltaya-zona-rasshirilas-karantin-v-ukraine.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. Министерство здравоохранения периодически пересматривает карантинное зонирование в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.
На сегодня, 28 ноября, в Украине выросло до пяти количество областей, которые находятся в достаточно мягкой по ограничениям «желтой» зоне — к этому перечню добавилась Харьковщина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.
В настоящее время в наиболее строгой «красной» зоне расположены следующие регионы:
- город Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Днепропетровская область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Луганская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область;
- Черкасская область;
- Херсонская область.
В менее суровой «оранжевой» зоне теперь одна область — Полтавская.
В «желтой» зоне расположились:
- Закарпатская область;
- Кировоградская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Черновицкая область.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 27 ноября, зафиксированы еще 400 летальных исходов среди больных COVID-19.
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