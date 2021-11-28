Віктор Янукович, фото: «Українські новини»

https://racurs.ua/ua/n163675-pozov-yanukovycha-pro-ponovlennya-na-posadi-ne-nadhodyv-do-oask-zapevnyaut-slugy.html

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Позов Віктора Януковича про оскарження постанови Верховної Ради № 757-VII від 22 лютого 2014 року, якою парламент констатував його самоусунення від здійснення повноважень президента і призначив позачергові президентські вибори, не надходив до Окружного адмінсуду Києва (ОАСК)

Про це у своєму Telegram-каналі заявила постійний представник Верховної Ради у Конституційному суді народний депутат Ольга Совгиря.

У зв’язку із поширенням такої інформації зазначаємо, що за наявними офіційними відомостями такий позов наразі не надходив до суду, — запевнила Совгиря.

Вона додала, що, згідно з українським законодавством, будь-які акти, дії і бездіяльність Верховної Ради можуть бути оскаржені на предмет їх законності виключно до Верховного Суду, причому цей суд може перевіряти лише законність актів, а питання про їхню відповідність Конституції може розглядати лише Конституційний суд.

Наразі будь-яких конституційних подань з цього питання до Конституційного суду не надходило, — наголосила Совгиря.

Нардеп зазначила, що Кодексом адміністративного судочинства України на оскарження такої постанови до суду передбачено шестимісячний строк.

Відтак відкриття провадження за цим позовом із таким екстраординарно значним пропуском строку на його подання до суду було б грубим порушенням закону, — наголосила вона.

Совгиря також додала, що статтею 151 цього кодексу заборонено вживати заходи забезпечення позову у справах про оскарження актів Верховної Ради.

Тому за будь-яких умов відсутні підстави для відкриття провадження і розгляду такої справи Окружним адміністративним судом м. Києва, а так само і вжиття будь-яких заходів забезпечення позову по відношенню до Верховної Ради з питань, пов’язаних із констатацією припинення повноважень колишнього президента України, — резюмувала вона.

Нагадаємо, речник Януковича Юрій Кірасир вчора, 27 листопада, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук заявив, що екс-президент подав позов до ОАСК проти Верховної Ради, в якому оскаржує законність ухвалення парламентом постанови про його самоусунення з посади.