Яким буде населення України у 2050 році, розповіли в ООН

Яким буде населення України у 2050 році, розповіли в ООНhttps://racurs.ua/ua/n163676-yakym-bude-naselennya-ukrayiny-u-2050-roci-rozpovily-v-oon.htmlРакурс
Населення України до 2050 року може скоротитися до 35 млн.
Про це йдеться в доповіді ООН щодо демографічних процесів.
В ООН зазначають, що населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів.
Основними причинам скорочення чисельності населення в Україні ООН називає:
- низький коефіцієнт народжуваності;
- високий рівень смертності;
- постійний ріст масштабів зовнішньої міграції (за межами країни постійно перебувають близько 3 млн українських працівників).
Низький рівень народжуваності навряд чи зміниться за будь-якого сценарію, — зазначають в ООН.
Зазначається, що в Україні фіксується один із найвищих рівнів смертності в Європі, особливо серед чоловіків — близько третини українців помирає у віці до 65 років.
Понад половині цих смертей можна запобігти, — наголошують в ООН.
Однак саме по собі скорочення населення не є проблемою. Дійсно важливими є рівень та якість життя українського народу, — зазначають в ООН.
В організації наголошують, що Україні необхідні політичні заходи для забезпечення розвитку та ефективного використання людського капіталу країни, а також соціального захисту людей на достатньому рівні через політично та фінансово стабільну систему.
За даними Держстату України, станом на 1 вересня населення держави становило понад 41,3 млн людей.