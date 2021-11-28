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Ракурс
Населення України може значно зменшитися до 2059 року, фото:

Яким буде населення України у 2050 році, розповіли в ООН

28 лис 2021, 13:18
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Населення України до 2050 року може скоротитися до 35 млн.

Про це йдеться в доповіді ООН щодо демографічних процесів.

В ООН зазначають, що населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів.

Основними причинам скорочення чисельності населення в Україні ООН називає:

  • низький коефіцієнт народжуваності;
  • високий рівень смертності;
  • постійний ріст масштабів зовнішньої міграції (за межами країни постійно перебувають близько 3 млн українських працівників).

Низький рівень народжуваності навряд чи зміниться за будь-якого сценарію, — зазначають в ООН.

Зазначається, що в Україні фіксується один із найвищих рівнів смертності в Європі, особливо серед чоловіків — близько третини українців помирає у віці до 65 років.

Понад половині цих смертей можна запобігти, — наголошують в ООН.

Однак саме по собі скорочення населення не є проблемою. Дійсно важливими є рівень та якість життя українського народу, — зазначають в ООН.


В організації наголошують, що Україні необхідні політичні заходи для забезпечення розвитку та ефективного використання людського капіталу країни, а також соціального захисту людей на достатньому рівні через політично та фінансово стабільну систему.

За даними Держстату України, станом на 1 вересня населення держави становило понад 41,3 млн людей.

Джерело: Ракурс


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