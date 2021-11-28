Знищувати коронавірус за дві секунди навчилися ізраїльські вчені

Ізраїльські вчені розробили нову методику знищення коронавірусу, фото: Jerusalem Post

https://racurs.ua/ua/n163677-znyschuvaty-koronavirus-za-dvi-sekundy-navchylysya-izrayilski-vcheni.html

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Ізраїльські вчені винайшли спосіб знищення 99% коронавірусів та інших поліовірусів з поверхонь всього за дві секунди.

Новий метод полягає у використанні особливої форми випромінювання з довжиною хвилі близько 3 мм, повідомляє видання Jerusalem Post.

Зазначається, що використання для дезінфекції таких поширених методів як ультрафіолетове випромінювання, потрібні щонайменше хвилини, а іноді й годину. При цьому такі способи дезінфекції ще й можуть становити загрозу для здоров’я людей, що обмежує їх застосування.

Хоча винайдена ізраїльськими вченими технологія не може бути спрямована на знищення коронавірусу безпосередньо в організмі людини, проте, за словами вчених, вона дозволить швидко очищати від вірусів приміщення, обладнання та будь-які необхідні поверхні.

Оскільки це випромінювання дуже «м'яке» щодо поверхонь — не нагріває їх та не впливає іншим чином, такий метод дезінфекцій можна використовувати і на делікатних поверхнях, таких як електронне обладнання, додають дослідники.

Надалі учені планують зосередитися на застосуванні цієї техніки для дезінфекції води.

Забруднення води є глобальною проблемою, — наголошують дослідники. — Ми вважаємо, що можемо запропонувати рішення для цього.

Джерело: Jerusalem Post