Вакцину Pfizer адаптують до нового штаму «Омікрон»

https://racurs.ua/ua/n163688-vakcynu-pfizer-adaptuut-do-novogo-shtamu-omikron.html

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«Омікрон», новий штам коронавірусу, може виявитися надзвичайно небезпечним. У зв’язку з цим компанія Pfizer може адаптувати свою вакцину до нового варіанту.

Європейський Союз (ЄС) також планує створити Центр з аналізу ситуації у сфері пропаганди та гібридних загроз. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час прес-конференції в Ризі.

Ми переконані, що для того, щоби приймати правильні рішення та діяти своєчасно та активно, нам потрібні правильні інформаційні та аналітичні можливості в усьому ЄС. І тому ЄС потрібен власний Спільний центр з аналізу ситуації, — заявила президент Єврокомісії.

Також вона зазначила, що протягом наступних 2−3 тижнів вчені збиратимуть усю інформацію про штам «Омікрон», однак тим часом Європа повинна активізувати вакцинацію та санітарні заходи.

Якщо небезпека вірусу буде доведена — Pfizer адаптує свій препарат до нового штаму протягом 100 днів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий штам коронавірусу знайшли в Південно-Африканській Республіці (ПАР). Медики стурбовані швидким поширенням омікрон-штаму коронавірусу SARS-CoV—2 серед молоді. Також у нового варіанту спостерігаються нетипові симптоми.