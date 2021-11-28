УДО. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n163687-udo-pogrojuie-sudom-jurnalistam-u-chomu-prychyna.html

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Управління державної охорони (УДО) заявляє, що ніхто з його співробітників не був звільнений за те, що не збив дрон журналістів над державною резиденцією «Синьогора» в селі Гута.

Про це повідомляє «Українська правда».

Михайло Ткач повідомив, чергову непідтверджену «інсайдерську» інформацію, що в УДО було звільнено військовослужбовців нібито за те, що вони не збили дрон, який літав над Гутою. Змушені знову розчарувати пана Михайла — його професійна діяльність ніяк не вплинула на службу наших військовослужбовців, — заявили в УДО.

Там додали, що всі військовослужбовці УДО продовжують виконувати службові обов’язки та забезпечувати безпеку осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона. Також в УДО наголосили, що хочуть позиватися до суду проти журналіста.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з Управління державної охорони звільнили працівників, які не збили дрон журналістів над держрезиденцією «Синьогора» в селі Гута, коли там святкував ювілей голова Офісу президента Андрій Єрмак і президент Володимир Зеленський. Співробітники УДО нібито мали збити дрон, але не ввімкнули радари й не помітили пристрій.

Джерело: Українська правда