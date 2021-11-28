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УГО. Фото: пресс-служба
УГО угрожает судом журналистам — в чем причинаhttps://racurs.ua/n163687-ugo-ugrojaet-sudom-jurnalistam-v-chem-prichina.htmlРакурс
Управление государственной охраны (УГО) заявляет, что никто из его сотрудников не был уволен за то, что не сбил дрон журналистов над государственной резиденцией «Синегора» в деревне Гута.
Об этом сообщает «Украинская правда».
Михаил Ткач сообщил, очередную неподтвержденную «инсайдерскую» информацию, что в УГО были уволены военнослужащие якобы за то, что они не сбили летающий над Гутой дрон. Вынуждены снова разочаровать господина Михаила — его профессиональная деятельность никак не повлияла на службу наших военнослужащих, — заявили в УГО.
Там добавили, что все военнослужащие УГО продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивать безопасность лиц и объектов, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Также в УГО подчеркнули, что хотят судиться с журналистом.
Напомним, ранее мы сообщали, что из Управления государственной охраны уволили работников, которые не сбили дрон журналистов над госрезиденцией «Синегора» в деревне Гута, когда там праздновал юбилей глава Офиса президента Андрей Ермак и президент Владимир Зеленский. Сотрудники УГО якобы должны были сбить дрон, но не включили радары и не заметили устройство.
Источник: Украинская правда
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