УГО. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n163687-ugo-ugrojaet-sudom-jurnalistam-v-chem-prichina.html

Ракурс

Управление государственной охраны (УГО) заявляет, что никто из его сотрудников не был уволен за то, что не сбил дрон журналистов над государственной резиденцией «Синегора» в деревне Гута.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Михаил Ткач сообщил, очередную неподтвержденную «инсайдерскую» информацию, что в УГО были уволены военнослужащие якобы за то, что они не сбили летающий над Гутой дрон. Вынуждены снова разочаровать господина Михаила — его профессиональная деятельность никак не повлияла на службу наших военнослужащих, — заявили в УГО.

Там добавили, что все военнослужащие УГО продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивать безопасность лиц и объектов, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Также в УГО подчеркнули, что хотят судиться с журналистом.

Напомним, ранее мы сообщали, что из Управления государственной охраны уволили работников, которые не сбили дрон журналистов над госрезиденцией «Синегора» в деревне Гута, когда там праздновал юбилей глава Офиса президента Андрей Ермак и президент Владимир Зеленский. Сотрудники УГО якобы должны были сбить дрон, но не включили радары и не заметили устройство.

Источник: Украинская правда