https://racurs.ua/n163686-jertv-vzryva-na-nikolaevschine-stalo-bolshe-esche-odno-telo-nashli-pod-zavalami.html

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Взрыв на Николаевщине, случившийся вчера, 27 ноября, унес жизнь еще одного человека. В воскресенье днем из-под завалов на месте взрыва в городе Новая Одесса в Николаевской области достали тело третьего погибшего.

Тело было извлечено из-под завала в 16.10. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В результате взрыва три человека погибли и три пострадали (у одного человека перелом предплечья — он был госпитализирован в больницу, двое человек — в шоковом состоянии, после обследования от госпитализации отказались).

В настоящее время продолжаются работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома и поиск возможных оставшихся под завалами людей. Всего к спасательным работам привлечены 232 человека и 53 единиц техники.

Напомним, ранее мы сообщали, что взрыв 27 ноября произошел в Николаевской области в городе Новая Одесса. В жилом доме взорвался бытовой газ