На «выстрел» Бутусова отреагировала ТКГ по Донбассу

https://racurs.ua/n163685-na-vystrel-butusova-otreagirovala-tkg-po-donbassu.html

Ракурс

Юрий Бутусов, украинский журналист, попал в скандал из-за стрельбы на Донбассе. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе категорически осудила видео, и заявила, что оно может поставить под угрозу процесс мирного урегулирования и информационную безопасность Украины.

Видео может быть использовано российскими пропагандистами против Украины, считают в пресс-службе ТКГ.

Сам факт выполнения стрельбы из боевой пушки гражданским лицом позволяет обвинить Украину в том, что она не контролирует собственные войска. Там добавили, что в условиях гибридной войны враг уже начал использовать это видео в своих пропагандистских интересах.

Публикация подобных видео в таком контексте и, в частности, указанного, является очередным примером того, как сознательно или бессознательно можно выступить на стороне врагов Украины в информационном противостоянии, — заявили в ТКГ.



Там добавили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) придерживаются минских договоренностей, не применяют средства поражения калибром более 100 мм и открывают огонь исключительно в ответ в случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу для жизни и здоровья украинских воинов.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинский журналист Юрий Бутусов попал в скандал из-за видео, на котором он стрелял на Донбассе из гаубицы. Теперь его подозревают в нарушении правил обращения с оружием.