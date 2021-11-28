ГБР проверит скандальное видео Бутусова со стрельбой на Донбассе

Бутусов. Фото:

https://racurs.ua/n163684-gbr-proverit-skandalnoe-video-butusova-so-strelboy-na-donbasse.html

Ракурс

Юрий Бутусов, украинский журналист, оскандалился в видео, на котором он стрелял на Донбассе из гаубицы.

Теперь его подозревают в нарушении правил обращения с оружием. Об этом заявила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Действия Бутусова также могут подпадать под статью 437 — планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. Кроме того, ГБР проверит и возможные нарушения со стороны должностных лиц, которые допустили гражданское лицо к вооружению.

Отметим, что Бутусов после публикации исправил свой пост, уточнив, что видео снято очень давно и во время тренировки одного из подразделений территориальной обороны Украины в одном из регионов страны.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский упрекнул журналиста Юрия Бутусова в том, что тот показал видео атаки «байрактара» в ООС. Сначала Бутусов поинтересовался у Зеленского, почему он сотрудничал с чиновниками времен Януковича. Этот вопрос прозвучал на пресс-марафоне президента Украины в пятницу, 26 ноября.