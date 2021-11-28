ДБР перевірить скандальне відео Бутусова зі стріляниною на Донбасі

Бутусов. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n163684-dbr-pereviryt-skandalne-video-butusova-zi-strilyanynou-na-donbasi.html

Ракурс

Юрій Бутусов, український журналіст, втрапив у скандал через відео, на якому він стріляв на Донбасі з гаубиці.

Тепер його підозрюють у порушенні правил поводження зі зброєю. Про це заявила прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Дії Бутусова також можуть підпадати під статтю 437 — планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни. Крім того, ДБР перевірить і можливі порушення зі сторони посадових осіб, які допустили цивільну особу до озброєння.

Зазначимо, що Бутусов після публікації виправив свою посаду, уточнивши, що відео знято дуже давно і під час тренування одного з підрозділів територіальної оборони України в одному з регіонів країни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський дорікнув журналісту Юрію Бутусову в тому, що той показав відео атаки «байрактара» в ООС. Спочатку Бутусов поцікавився у Зеленського, чому він співпрацював з урядовцями часів Януковича. Це питання прозвучало на прес-марафоні президента України в п’ятницю, 26 листопада.