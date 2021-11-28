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Ракурс

На «постріл» Бутусова відреагувала ТКГ по Донбасу

28 лис 2021, 18:50
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Юрій Бутусов, український журналіст, втрапив у скандал через стрілянину на Донбасі. Українська делегація в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі категорично засудила відео, і заявила, що воно може поставити під загрозу процес мирного врегулювання та інформаційну безпеку України.

Відео може бути використано російськими пропагандистами проти України, вважають у прес-службі ТКГ.

Сам факт виконання стрільби з бойової гармати цивільною особою дозволяє звинуватити Україну в тому, що вона не контролює власні війська. Там додали, що в умовах гібридної війни ворог уже почав використовувати це відео у своїх пропагандистських інтересах.

Публікація подібних відео в такому контексті і, зокрема зазначеного, є черговим прикладом того, як свідомо чи несвідомо можна виступити на боці ворогів України в інформаційному протистоянні, — заявили в ТКГ.


Там додали, що Збройні сили України (ЗСУ) дотримуються мінських домовленостей, не застосовують засоби ураження калібром понад 100 мм та відкривають вогонь виключно у відповідь у випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український журналіст Юрій Бутусов втрапив у скандал через відео, на якому він стріляв на Донбасі з гаубиці. Тепер його підозрюють у порушенні правил поводження зі зброєю.

Джерело: Ракурс


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