https://racurs.ua/ua/n163686-jertv-vybuhu-na-mykolayivschyni-pobilshalo-sche-odne-tilo-vytyagly-z-pid-zavaliv.html

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Вибух на Миколаївщині, що трапився вчора, 27 листопада, забрав життя ще однієї людини. У неділю вдень з-під завалів на місці вибуху в місті Нова Одеса на Миколаївщині дістали тіло третьої загиблої особи.

Тіло було вилучено з-під завалу о 16.10. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Унаслідок вибуху троє осіб загинуло і троє постраждали (в однієї особи перелом передпліччя — госпіталізований до лікарні, 2 особи — у шоковому стані, після обстеження від госпіталізації відмовились).

На даний час продовжуються роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку та пошуку можливої заблокованої особи. Усього до рятувальних робіт залучено 232 особи та 53 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибух 27 листопада стався в Миколаївській області в місті Нова Одеса. У житловому будинку вибухнув побутовий газ.