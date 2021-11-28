https://racurs.ua/n163683-ne-sbili-dron-jurnalistov-rabotnikov-ugo-uvolili-posle-skandala-s-gutoy.html

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Из Управления государственной охраны (УГО) уволили работников, которые не сбили дрон журналистов над госрезиденцией «Синегора» в деревне Гута, когда там праздновал юбилей глава Офиса президента Андрей Ермак и президент Владимир Зеленский.

Сотрудники УГО якобы должны были сбить дрон, но не включили радары и не заметили устройство. Об этом сообщил журналист Михаил Ткач со ссылкой на источники.

Сейчас в УГО идет расследование: они ищут мои источники. Они считают, что у меня целая сеть источников. И сейчас идут расследования и проверки. Я знаю, что уволили сотрудников УГО, которые не сбили наш дрон, когда мы вылетали над «Синегорой», над этой государственной дачей — о чем президент говорил, что мы нарушили закон, — заявил Ткач.

Журналист добавил, что дрону достаточно было взлететь и показать площадку, на которую сели вертолеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Сотрудники УГО сразу подошли и запретили снимать, но дрон успел взлететь.

По словам Ткача, о планах праздновать день рождения Ермака в Гуте знал широкий круг людей, однако подробности празднования мало кто хотел раскрывать, а само мероприятие было законспирировано. Людей в резиденции было немного.

Известно, что партнер Игоря Коломойского Тимур Миндич с семьей прилетел в пятницу, за два дня до дня рождения Андрея Ермака. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев также был с семьей. Был там и заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. Сам президент утверждал, что он отдыхал там с семьей.

Журналист подчеркнул, что использование ведомственных вертолетов в частных целях, а не с государственной целью вызывает вопросы.

Напомним, ранее мы сообщали, что Андрей Ермак ответил на расследование журналистов о четырехдневном праздновании своего юбилея в государственной резиденции «Синегора» в деревне Гута в Карпатах. Он утверждает, что для вечеринки авиация Госслужбы по чрезвычайным ситуациям не привлекалась, а самого празднования не было.