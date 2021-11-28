https://racurs.ua/ua/n163683-ne-zbyly-dron-jurnalistiv-pracivnykiv-udo-zvilnyly-pislya-skandalu-z-gutou.html

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З Управління державної охорони (УДО) звільнили працівників, які не збили дрон журналістів над держрезиденцією «Синьогора» в селі Гута, коли там святкував ювілей голова Офісу президента Андрій Єрмак і президент Володимир Зеленський.

Співробітники УДО нібито мали збити дрон, але не ввімкнули радари й не помітили пристрій. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач із посиланням на джерела.

Зараз в УДО йде розслідування: вони шукають мої джерела. Вони вважають, що в мене ціла мережа джерел. І зараз ідуть розслідування й перевірки. Я знаю, що звільнили співробітників УДО, які не збили наш дрон, коли ми вилітали над «Синьогорою», над цією державною дачею — про що президент казав, що ми порушили закон, — заявив Ткач.

Журналіст додав, що дрону достатньо було злетіти й показати майданчик, на який сіли гвинтокрили Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Співробітники УДО одразу підійшли й заборонили знімати, але дрон встиг злетіти.

За словами Ткача, про плани святкувати день народження Єрмака в Гуті знало широке коло людей, проте подробиці святкування мало хто хотів розкривати, а сам захід був законспірований. Людей у резиденції було небагато.

Відомо, що партнер Ігоря Коломойського Тимур Міндіч із родиною прилетів у п’ятницю, за два дні до дня народження Андрія Єрмака. Міністр розвитку громад та територій Україн Олексій Чернишов також був із родиною. Був там і заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Сам президент стверджував, що він відпочивав там із родиною.

Журналіст наголосив, що використання відомчих гвинтокрилів у приватних цілях, а не з державною метою — викликає запитання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Андрій Єрмак відповів на розслідування журналістів про чотириденне святкування свого ювілею в державній резиденції «Синьогора» в селі Гута в Карпатах. Він стверджує, що для вечірки авіація Держслужби з надзвичайних ситуацій не залучалася, а самого святкування не було.