Вакцину Pfizer адаптируют к новому штамму «Омикрон»

https://racurs.ua/n163688-vakcinu-pfizer-adaptiruut-k-novomu-shtammu-omikron.html

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«Омикрон», новый штамм коронавируса, может оказаться очень опасным. В связи с этим компания Pfizer может адаптировать свою вакцину к новому варианту.

Европейский Союз (ЕС) также планирует создать Центр по анализу ситуации в сфере пропаганды и гибридных угроз. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции в Риге.

Мы убеждены, что для того, чтобы принимать правильные решения и действовать своевременно и активно, нам нужны правильные информационные и аналитические возможности по всему ЕС. И поэтому ЕС нужен собственный Совместный центр по анализу ситуации, — заявила президент Еврокомиссии.

Также она отметила, что в течение следующих 2−3 недель ученые будут собирать всю информацию о штамме «Омикрон», однако в это время Европа должна активизировать вакцинацию и санитарные меры.

Если опасность вируса будет доказана — Pfizer адаптирует свой препарат к новому штамму в течение 100 дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый штамм коронавируса нашли в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Медики обеспокоены скорым распространением омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 среди молодежи. Также у нового варианта наблюдаются нетипичные симптомы.