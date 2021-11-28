Эффективность вакцин против нового штамма коронавируса оценили в ВОЗ

Эффективность вакцин против нового штамма коронавируса оценили в ВОЗhttps://racurs.ua/n163691-effektivnost-vakcin-protiv-novogo-shtamma-koronavirusa-ocenili-v-voz.htmlРакурс
«Омикрон», новый штамм коронавируса, может быть опасным даже для привитых. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила эффективность вакцин против этого штамма коронавируса.
Согласно заявлению международной организации, существующие препараты действуют и против новой мутации. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
В то же время пока недостаточно информации для заявлений о том, что «Омикрон» опаснее штамма «Дельта». Отмечается, что до сих пор не ясно, является ли данный штамм более трансмиссивным, приводит ли он к более тяжелому протеканию болезни и отличаются ли его симптомы от других известных вариантов заболевания.
Напомним, ранее мы сообщали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может оказаться очень опасным. В связи с этим компания Pfizer может адаптировать свою вакцину к новому варианту.