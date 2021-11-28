Эффективность вакцин против нового штамма коронавируса оценили в ВОЗ

ВОЗ. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n163691-effektivnost-vakcin-protiv-novogo-shtamma-koronavirusa-ocenili-v-voz.html

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«Омикрон», новый штамм коронавируса, может быть опасным даже для привитых. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила эффективность вакцин против этого штамма коронавируса.

Согласно заявлению международной организации, существующие препараты действуют и против новой мутации. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

В то же время пока недостаточно информации для заявлений о том, что «Омикрон» опаснее штамма «Дельта». Отмечается, что до сих пор не ясно, является ли данный штамм более трансмиссивным, приводит ли он к более тяжелому протеканию болезни и отличаются ли его симптомы от других известных вариантов заболевания.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может оказаться очень опасным. В связи с этим компания Pfizer может адаптировать свою вакцину к новому варианту.