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Ракурс

29 ноября — какой праздник отмечают и чего нельзя делать

28 ноя 2021, 22:09
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Праздник завтра — 29 ноября — Киберпонедельник. Эта распродажа всегда появляется после распродажи на Черную пятницу. В этот день безумные скидки можно найти только в интернет-магазинах.

Киберпонедельник был основан в 2005 году по инициативе продавцов. Они заметили, что именно после Черной пятницы, когда работники возвращаются к работе в офисы, продолжают покупать товары со скидками из-за различных гаджетов.


29 ноября по религиозному календарю — день памяти святого апостола и евангелиста Матфея. Матфей был одним из ближайших учеников Иисуса Христа, входит в список двенадцати апостолов. Именно он считается автором первого канонического Евангелия.

Именины празднуют:

  • Матвей;
  • Семен;
  • Виктор;
  • Василий;
  • Федор;
  • Иван;
  • Михаил;
  • Сергей.

Что нельзя делать в этот день:

  • нельзя свистеть в доме, потому что заведутся тараканы, от которых будет трудно избавиться;
  • не разрешается сидеть на столе, потому что может случиться беда;
  • не стоит разговаривать с гостем через порог, потому что скоро будете ссориться.

Народные приметы:

  • если идет снег — ждать сильных метелей;
  • стоит ветреная погода — на снежную и холодную зиму;
  • за окном мороз — зима будет очень суровая;
  • на небе плывут низкие облака — скоро наступит стужа;
  • если 29 ноября выпал снег, то он может пролежать до весны.

Источник: Ракурс


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