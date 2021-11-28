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29 ноября — какой праздник отмечают и чего нельзя делатьhttps://racurs.ua/n163692-29-noyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.htmlРакурс
Праздник завтра — 29 ноября — Киберпонедельник. Эта распродажа всегда появляется после распродажи на Черную пятницу. В этот день безумные скидки можно найти только в интернет-магазинах.
Киберпонедельник был основан в 2005 году по инициативе продавцов. Они заметили, что именно после Черной пятницы, когда работники возвращаются к работе в офисы, продолжают покупать товары со скидками из-за различных гаджетов.
29 ноября по религиозному календарю — день памяти святого апостола и евангелиста Матфея. Матфей был одним из ближайших учеников Иисуса Христа, входит в список двенадцати апостолов. Именно он считается автором первого канонического Евангелия.
Именины празднуют:
- Матвей;
- Семен;
- Виктор;
- Василий;
- Федор;
- Иван;
- Михаил;
- Сергей.
Что нельзя делать в этот день:
- нельзя свистеть в доме, потому что заведутся тараканы, от которых будет трудно избавиться;
- не разрешается сидеть на столе, потому что может случиться беда;
- не стоит разговаривать с гостем через порог, потому что скоро будете ссориться.
Народные приметы:
- если идет снег — ждать сильных метелей;
- стоит ветреная погода — на снежную и холодную зиму;
- за окном мороз — зима будет очень суровая;
- на небе плывут низкие облака — скоро наступит стужа;
- если 29 ноября выпал снег, то он может пролежать до весны.
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