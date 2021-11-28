https://racurs.ua/n163692-29-noyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.html

Ракурс

Праздник завтра — 29 ноября — Киберпонедельник. Эта распродажа всегда появляется после распродажи на Черную пятницу. В этот день безумные скидки можно найти только в интернет-магазинах.

Киберпонедельник был основан в 2005 году по инициативе продавцов. Они заметили, что именно после Черной пятницы, когда работники возвращаются к работе в офисы, продолжают покупать товары со скидками из-за различных гаджетов.

29 ноября по религиозному календарю — день памяти святого апостола и евангелиста Матфея. Матфей был одним из ближайших учеников Иисуса Христа, входит в список двенадцати апостолов. Именно он считается автором первого канонического Евангелия.

Именины празднуют:

Матвей;

Семен;

Виктор;

Василий;

Федор;

Иван;

Михаил;

Сергей.

Что нельзя делать в этот день:

нельзя свистеть в доме, потому что заведутся тараканы, от которых будет трудно избавиться;

не разрешается сидеть на столе, потому что может случиться беда;

не стоит разговаривать с гостем через порог, потому что скоро будете ссориться.

Народные приметы: