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Зеленский – Мы не остановим войну без прямых переговоров с Россией
Зеленский — Мы не остановим войну без прямых переговоров с Россиейhttps://racurs.ua/n163826-zelenskiy-my-ne-ostanovim-voynu-bez-pryamyh-peregovorov-s-rossiey.htmlРакурс
Прямые переговоры с Россией хочет провести президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил 1 декабря, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием к парламенту.
Мы должны говорить откровенно и честно. Восемь лет идет война. Восемь лет, как Россия аннексировала Крым. Я не боюсь говорить всем и говорить прямо россиянам. Именно поэтому мы не боимся прямого разговора с ними, диалога. Мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину, и это правда. Мы благодарны им. Знаем, кто из европейских стран делает вид, что поддерживает Украину и нашу Независимость, — заявил глава государства.
Он также назвал украинскую армию лучшей в мире, которая способна защитить население.
Никто, кроме нашей армии не защитит нас. Это верно. Мы должны признаться, что мы не сможем без армии остановить войну, мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали уже все. Все внешние партнеры это признали, а некоторые внутренние… это не признают. Мы должны это говорить, зная, что у нас сильная армия. Если хотим вернуть Донбасс, давайте. Или мы хотим просто ходить, говорить и ничего не делать (Зеленский обратился к оппозиции — ред.), — заявил глава государства.
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