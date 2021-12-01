Зеленский – Мы не остановим войну без прямых переговоров с Россией

https://racurs.ua/n163826-zelenskiy-my-ne-ostanovim-voynu-bez-pryamyh-peregovorov-s-rossiey.html

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Прямые переговоры с Россией хочет провести президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил 1 декабря, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием к парламенту.

Мы должны говорить откровенно и честно. Восемь лет идет война. Восемь лет, как Россия аннексировала Крым. Я не боюсь говорить всем и говорить прямо россиянам. Именно поэтому мы не боимся прямого разговора с ними, диалога. Мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину, и это правда. Мы благодарны им. Знаем, кто из европейских стран делает вид, что поддерживает Украину и нашу Независимость, — заявил глава государства.

Он также назвал украинскую армию лучшей в мире, которая способна защитить население.