Зеленський - Ми не зупинимо війну без прямих переговорів з Росією

https://racurs.ua/ua/n163826-zelenskyy-my-ne-zupynymo-viynu-bez-pryamyh-peregovoriv-z-rosiieu.html

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Прямі переговори з Росією хоче провести президент України Володимир Зеленський. Про це він заявив 1 грудня під час виступу у Верховній Раді зі щорічним посланням до парламенту.

Ми повинні говорити відверто і чесно. Вісім років триває війна. Вісім років, як Росія анексувала Крим. Я не боюся говорити всім і говорити прямо росіянам. Саме тому ми не боїмося прямої розмови з ними, діалогу. Ми знаємо, хто з європейських країн підтримує Україну і це правда. Ми вдячні їм. Знаємо, хто з європейських країн робить вигляд, що підтримує Україну і нашу Незалежність, — заявив глава держави.

Він також назвав українську армію найкращою у світі, яка здатна захистити населення.