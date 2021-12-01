Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленський - Ми не зупинимо війну без прямих переговорів з Росією
Зеленський — Ми не зупинимо війну без прямих переговорів з Росієюhttps://racurs.ua/ua/n163826-zelenskyy-my-ne-zupynymo-viynu-bez-pryamyh-peregovoriv-z-rosiieu.htmlРакурс
Прямі переговори з Росією хоче провести президент України Володимир Зеленський. Про це він заявив 1 грудня під час виступу у Верховній Раді зі щорічним посланням до парламенту.
Ми повинні говорити відверто і чесно. Вісім років триває війна. Вісім років, як Росія анексувала Крим. Я не боюся говорити всім і говорити прямо росіянам. Саме тому ми не боїмося прямої розмови з ними, діалогу. Ми знаємо, хто з європейських країн підтримує Україну і це правда. Ми вдячні їм. Знаємо, хто з європейських країн робить вигляд, що підтримує Україну і нашу Незалежність, — заявив глава держави.
Він також назвав українську армію найкращою у світі, яка здатна захистити населення.
Ніхто, окрім нашої армії, не захистить нас. Це правда. Ми повинні зізнатися, що ми не зможемо без армії зупинити війну, ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. Сьогодні це визнали вже всі. Всі зовнішні партнери це визнали, а деякі внутрішні… це не визнають. Ми повинні це говорити, знаючи, що у нас сильна армія. Якщо хочемо повернути Донбас — давайте. Або ми хочемо просто ходити, говорити і нічого не робити (Зеленський звернувся до опозиції — ред.), — заявив глава держави.
.