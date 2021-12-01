Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Курс гривні до іноземних валют знизився

Євро помітно здорожчало — Нацбанк послабив гривню (ІНФОГРАФІКА)

1 гру 2021, 10:47
999

Національний банк України (НБУ) підтвердив очікування експертів щодо продовження тенденції послаблення курсу гривні до іноземних валют.

Станом на сьогодні, 1 грудня, НБУ послабив офіційний курс гривні до долара США на 4 копійки — до 27,2142 грн за долар. На 30 листопада курс перебував на рівні 27,1739 грн за долар. Таким чином, курс долара піднявся до максимуму з липня. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Інфографіка: НБУ

Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,9221 грн за євро проти 30,6481 грн за євро 30 листопада.

Інфографіка: НБУ


Курс російського рубля встановлено на рівні 0,3659 грн, порівняно з 0,3644 грн 30 листопада.

Інфографіка: НБУ

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів