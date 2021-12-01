Курс гривні до іноземних валют знизився

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Національний банк України (НБУ) підтвердив очікування експертів щодо продовження тенденції послаблення курсу гривні до іноземних валют.

Станом на сьогодні, 1 грудня, НБУ послабив офіційний курс гривні до долара США на 4 копійки — до 27,2142 грн за долар. На 30 листопада курс перебував на рівні 27,1739 грн за долар. Таким чином, курс долара піднявся до максимуму з липня. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,9221 грн за євро проти 30,6481 грн за євро 30 листопада.

Курс російського рубля встановлено на рівні 0,3659 грн, порівняно з 0,3644 грн 30 листопада.