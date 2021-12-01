Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Курс гривны к иностранным валютам снизился

Евро заметно подорожало — Нацбанк ослабил гривну (ИНФОГРАФИКА)

1 дек 2021, 10:47
999

Национальный банк Украины (НБУ) подтвердил ожидания экспертов относительно продолжения тенденции ослабления курса гривны к иностранным валютам.

На сегодня, 1 декабря, НБУ ослабил официальный курс гривны к доллару США на 4 копейки — до 27,2142 грн за доллар. На 30 ноября курс находился на уровне 27,1739 грн/доллар. Таким образом, курс доллара поднялся до максимума с июля. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Инфографика: НБУКурс гривны к евро установлен на уровне 30,9221 грн/евро против 30,6481 грн/евро 30 ноября.

Инфографика: НБУ


Курс российского рубля установлен на уровне 0,3659 грн по сравнению с 0,3644 грн 30 ноября.

Инфографика: НБУ

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров