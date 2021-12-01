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Курс гривны к иностранным валютам снизился
Евро заметно подорожало — Нацбанк ослабил гривну (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n163825-evro-zametno-podorojalo-nacbank-oslabil-grivnu-infografika.htmlРакурс
Национальный банк Украины (НБУ) подтвердил ожидания экспертов относительно продолжения тенденции ослабления курса гривны к иностранным валютам.
На сегодня, 1 декабря, НБУ ослабил официальный курс гривны к доллару США на 4 копейки — до 27,2142 грн за доллар. На 30 ноября курс находился на уровне 27,1739 грн/доллар. Таким образом, курс доллара поднялся до максимума с июля. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Курс гривны к евро установлен на уровне 30,9221 грн/евро против 30,6481 грн/евро 30 ноября.
Курс российского рубля установлен на уровне 0,3659 грн по сравнению с 0,3644 грн 30 ноября.
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