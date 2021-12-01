Зеленский: Энергетический кризис — впервые не проблема, поздравляю вас с этим

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Владимир Зеленский 1 декабря во время выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием к парламенту заявил об отсутствии проблем в энергетической отрасли, а также напомнил о низких тарифах для населения.

Энергетический кризис, ограничения в электроснабжении, впервые — это не проблема. Украина, я вас поздравляю с этим… Это реалии всего мира, несмотря на которые нам удалось сохранить стабильность в энергетике, умерить рост цен на ЖКУ, а цены на электроэнергию для населения нашего государства даже снизить, — заявил президент.

Зеленский также анонсировал в 2022 году новую обширную программу по утеплению. Речь идет, по его словам, о намерении утеплить тысячи многоэтажных домов.

Это позволит нам впервые получить настоящую энергетическую энергонезависимость, — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что масштабный энергетический кризис, который повлечет и экономический кризис, надвигается на Украину. Такой прогноз Главного управления разведки Министерства обороны озвучил глава ведомства Кирилл Буданов.