Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський: Енергетична криза — вперше не проблема, вітаю вас з цим

Зеленський: Енергетична криза — вперше не проблема, вітаю вас з цим

1 гру 2021, 10:40
999

Володимир Зеленський 1 грудня під час виступу у Верховній Раді зі щорічним посланням до парламенту, заявив про відсутність проблем у енергетичній галузі, а також нагадав про низькі тарифи для населення.

Енергетична криза, обмеження в електропостачанні, вперше — це не проблема. Україна, я вас вітаю з цим. Це реалії усього світу, попри які нам вдалося зберегти стабільність в енергетиці, стримати зростання цін на ЖКП, а ціни на електроенергію для населення нашої держави навіть знизити, — заявив президент.

Зеленський також анонсував у 2022 році нову велику програму щодо утеплення. Йдеться, з його слів, про намір утеплити тисячі багатоповерхових будинків.

Це дасть нам можливість вперше отримати справжню енергетичну енергонезалежність, — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що масштабна енергетична криза, яка спровокує й економічну кризу, насувається на Україну. Такий прогноз Головного управління розвідки Міністерства оборони озвучив очільник відомства Кирило Буданов.


Масштабна енергетична криза, яка все ж таки насувається, за нашою оцінкою. Економічна криза. І на тлі цього масштабні маневрування російської армії з накопиченням на певному віддаленні від державного кордону. Це накопичення (війська РФ — ред.) продовжуватиметься і вийде на пік приблизно в кінці січня 2022 року, — заявив начальник ГУР Міністерства оборони.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів