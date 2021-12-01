Зеленський: Енергетична криза — вперше не проблема, вітаю вас з цим

Зеленський: Енергетична криза — вперше не проблема, вітаю вас з цимhttps://racurs.ua/ua/n163824-zelenskyy-energetychna-kryza-vpershe-ne-problema-vitau-vas-z-cym.htmlРакурс
Володимир Зеленський 1 грудня під час виступу у Верховній Раді зі щорічним посланням до парламенту, заявив про відсутність проблем у енергетичній галузі, а також нагадав про низькі тарифи для населення.
Енергетична криза, обмеження в електропостачанні, вперше — це не проблема. Україна, я вас вітаю з цим. Це реалії усього світу, попри які нам вдалося зберегти стабільність в енергетиці, стримати зростання цін на ЖКП, а ціни на електроенергію для населення нашої держави навіть знизити, — заявив президент.
Зеленський також анонсував у 2022 році нову велику програму щодо утеплення. Йдеться, з його слів, про намір утеплити тисячі багатоповерхових будинків.
Це дасть нам можливість вперше отримати справжню енергетичну енергонезалежність, — підсумував Зеленський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що масштабна енергетична криза, яка спровокує й економічну кризу, насувається на Україну. Такий прогноз Головного управління розвідки Міністерства оборони озвучив очільник відомства Кирило Буданов.
Масштабна енергетична криза, яка все ж таки насувається, за нашою оцінкою. Економічна криза. І на тлі цього масштабні маневрування російської армії з накопиченням на певному віддаленні від державного кордону. Це накопичення (війська РФ — ред.) продовжуватиметься і вийде на пік приблизно в кінці січня 2022 року, — заявив начальник ГУР Міністерства оборони.