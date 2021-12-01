Зеленський у день анонсованого перевороту прийшов з посланням у Раду, фото - Громадське

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Володимир Зеленський, президент України, 1 грудня виступить у Верховній Раді.

Глава держави у перший день зими виступить зі щорічним посланням до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Раніше Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку на 1−2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні. СБУ наразі розслідує цю справу.

Центр Києва сьогодні перекрили силовики в очікуванні протестів.

У 2020 році Зеленський виступив із посланням до Ради 20 жовтня. Тоді він говорив про коронавірус, повернення Криму, встановлення миру на Донбасі та розвиток української армії.

Зокрема, він пообіцяв не скорочувати витрати на армію та перерахував успіхи України у зовнішній політиці.