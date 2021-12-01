Зеленский в день ​​анонсированного переворота пришел в Раду с посланием

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Владимир Зеленский, президент Украины, 1 декабря выступит в Верховной Раде.

Глава государства в первый день зимы выступит с ежегодным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

Ранее Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1−2 декабря с участием «представителей России» попытки государственного переворота в Украине. СБУ расследует это дело.

Центр Киева сегодня перекрыли силовики в ожидании протестов.

В 2020 году Зеленский выступил с посланием к Раде 20 октября. Тогда он говорил о коронавирусе, возвращении Крыма, установлении мира на Донбассе и развитии украинской армии.

В частности, он пообещал не сокращать расходы на армию и перечислил успехи Украины во внешней политике.