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Зеленский в день анонсированного переворота пришел в Раду с посланием
Зеленский в день анонсированного переворота пришел в Раду с посланием (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n163808-zelenskiy-v-den-anonsirovannogo-perevorota-prishel-v-radu-s-poslaniem-translyaciya.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, 1 декабря выступит в Верховной Раде.
Глава государства в первый день зимы выступит с ежегодным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.
Ранее Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1−2 декабря с участием «представителей России» попытки государственного переворота в Украине. СБУ расследует это дело.
Центр Киева сегодня перекрыли силовики в ожидании протестов.
В 2020 году Зеленский выступил с посланием к Раде 20 октября. Тогда он говорил о коронавирусе, возвращении Крыма, установлении мира на Донбассе и развитии украинской армии.
В частности, он пообещал не сокращать расходы на армию и перечислил успехи Украины во внешней политике.
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