Переворот 1 декабря — в МВД просят действовать мирно, Шмыгаль обвинил Россию

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К попытке государственного переворота, о котором предупредил президент, готовятся украинские власти.

Министр внутренних дел Денис Монастырский обратился к тем, кто намерен принять участие в массовых акциях 1 декабря.

Он попросил их соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности.

Я участник обоих Майданов, поэтому для меня право на волеизъявление, свободу мирного собрания и соблюдение прав и свобод граждан имеют высокую ценность. В Нацполиции и Нацгвардии тоже есть люди, прошедшие Майданы… Украина у нас одна! — написал министр.

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня обвинил Россию в том, что она «стоит за попыткой организовать переворот в Украине с целью свержения прозападного правительства».

Заявление Шмыгаля цитирует Reuters.

У нас есть секретные данные, свидетельствующие об особых намерениях начать переворот, — сказал Шмыгаль.

В ответ на уточняющий вопрос, стоит ли за этим Российская Федерация, премьер сказал: «Абсолютно».

По словам Шмыгаля, «украинская разведка перехватила деятельность „внешних сил“, которые пытались повлиять на политическую оппозицию внутри страны, чтобы разжечь народное восстание и переворот».

Они что-то готовят, — сказал Шмыгаль о России, не прибегая к деталям.

Он заверил, что увольнение руководителя Департамента контрразведки СБУ Александра Руснака не связано с вероятной дестабилизацией в Украине.

Напомним, в Киеве 1 декабря запланированы акции протеста, связанные с требованием отставки главы ОП Андрея Ермака. В связи с этим в центре города перекрывают ряд улиц. С 6.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств и внесены изменения в маршруты движения общественного транспорта.

Источник: ФБ Д. Монастырского, Reuters