Переворот 1 грудня - в МВС просять діяти мирно, Шмигаль звинуватив Росію, фото - UA-reporter

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До спроби державного перевороту, про який попередив президент, готується влада в Україні.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звернувся до тих, хто збирається взяти участь у масових акціях 1 грудня.

Він попросив їх дотримуватися правопорядку та керуватися почуттям громадянської відповідальності.

Я — учасник обох Майданів, тому для мене право на волевиявлення, свободу мирного зібрання та дотримання прав і свобод громадян мають високу цінність. У Нацполіції та Нацгвардії також є люди, які пройшли Майдани… Україна у нас одна! — написав міністр.

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні звинуватив Росію в тому, що вона «абсолютно стоїть за спробою організувати переворот в Україні з метою повалення прозахідного уряду».

Заяву Шмигаля цитує Reuters.

У нас є секретні дані, які свідчать про особливі наміри розпочати переворот, — сказав Шмигаль.

У відповідь на уточнююче запитання, чи стоїть за цим Російська Федерація, прем'єр сказав: «Абсолютно».

За словами Шмигаля, «українська розвідка перехопила діяльність „зовнішніх сил“, які намагалися вплинути на політичну опозицію всередині країни, щоб розпалити народне повстання та переворот».

Вони щось готують, — сказав Шмигаль про Росію, не вдаючись до деталей.

Він запевнив, що звільнення керівника Департаменту контррозвідки СБУ Олександра Руснака не пов’язане з ймовірною дестабілізацією в Україні.

Нагадаємо, в Києві 1 грудня заплановані акції протесту, пов’язані з вимогою відставки очільника ОП Андрія Єрмака. У зв’язку з цим у центрі міста перекривають низку вулиць. З 6.00 буде обмежено рух усіх видів транспортних засобів та внесено зміни в маршрути руху громадського транспорту.

Джерело: ФБ Д. Монатирського, Reuters