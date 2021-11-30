Київ закриває центр міста у день проголошеного Зеленським держперевороту

Київ закриває центр міста у день проголошеного Зеленським держпереворотуhttps://racurs.ua/ua/n163782-kyyiv-zakryvaie-centr-mista-u-den-progoloshenogo-zelenskym-derjperevorotu.htmlРакурс
У Києві 1 грудня заплановані заходи з масовою участю громадян.
У зв’язку з цим у центрі міста перекривають низку вулиць. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
З 6.00 1 грудня буде обмежено рух усіх видів транспортних засобів та внесено зміни в маршрути руху громадського транспорту на таких вулицях:
Президент Володимир Зеленський під час прес-марафону 26 листопада заявив про наявну у влади інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні, заплановану на 1−2 грудня. Згодом стало відомо, що у влади є аудіозаписи, на яких ймовірні організатори планують протест на вулиці Банковій у Києві, який має перерости у масові заворушення й привести до зміни влади.
29 листопада стало відомо, що Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади.
Водночас 1 грудня на Майдані Незалежності на 19.00 запланована акція «ЗахисТИ Україну — зупини переворот», організатори якої стверджують, що насправді «поваленням конституційного ладу» та «державним переворотом» займається влада.
Його організатори знаходяться на Банковій, в Офісі президента України. Переважно злодій якраз найгучніше кричить «Тримайте злодія!», — стверджується на сторінці акції в соціальній мережі Фейсбук.