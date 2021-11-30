Київ закриває центр міста у день проголошеного Зеленським держперевороту

Центр Києва закриють 1 грудня, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n163782-kyyiv-zakryvaie-centr-mista-u-den-progoloshenogo-zelenskym-derjperevorotu.html

Ракурс

У Києві 1 грудня заплановані заходи з масовою участю громадян.

У зв’язку з цим у центрі міста перекривають низку вулиць. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

З 6.00 1 грудня буде обмежено рух усіх видів транспортних засобів та внесено зміни в маршрути руху громадського транспорту на таких вулицях:

Президент Володимир Зеленський під час прес-марафону 26 листопада заявив про наявну у влади інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні, заплановану на 1−2 грудня. Згодом стало відомо, що у влади є аудіозаписи, на яких ймовірні організатори планують протест на вулиці Банковій у Києві, який має перерости у масові заворушення й привести до зміни влади.

29 листопада стало відомо, що Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади.

Водночас 1 грудня на Майдані Незалежності на 19.00 запланована акція «ЗахисТИ Україну — зупини переворот», організатори якої стверджують, що насправді «поваленням конституційного ладу» та «державним переворотом» займається влада.