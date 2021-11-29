СБУ проводить досудове розслідування щодо можливого держперевороту 1 грудня, фото: Vgorode

https://racurs.ua/ua/n163742-perevorot-1-grudnya-sbu-rozpochala-rozsliduvannya.html

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Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що провадження відкрите за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) − за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до 10 років з можливою конфіскацією майна.

Про хід розслідування буде повідомлено згодом, — зазначають в СБУ.

Під час прес-марафону 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив про наявну у влади інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні, запланованої на 1−2 грудня.

Журналіст американського медіапроекту Buzzfeed News Крістофер Міллер, з посиланням на джерела в Офісі президента, згодом назвав чотирьох осіб, які можуть бути причетними до спроби держперевороту.

За інформацією Міллера, куратором путчу є офіцер ФСБ Василь Лаптєв, а іншими трьома організаторами — колишні українські силовики, які перебувають у Криму: Олексій Васильєв, Василь Грицак та Едуард Федосов.