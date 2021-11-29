СБУ проводит досудебное расследование по возможному госперевороту 1 декабря, фото: Vgorode

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Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве относительно совершения действий, направленных на захват государственной власти.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) — по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с возможной конфискацией имущества.

О ходе расследования будет сообщено позже, — отмечают в СБУ.

Во время пресс-марафона 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил об имеющейся у властей информации о готовящейся попытке государственного переворота в Украине, запланированной на 1−2 декабря.

Журналист американского медиапроекта Buzzfeed News Кристофер Миллер со ссылкой на источники в Офисе президента впоследствии назвал четырех человек, которые могут быть причастны к попытке госпереворота.

По информации Миллера, куратором путча является офицер ФСБ Василий Лаптев, а остальными тремя организаторами — бывшие украинские силовики, находящиеся в Крыму: Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов.