В декабре ожидается значительное похолодание

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Ракурс

Погода в декабре может огорчить украинцев, которые надеются на спокойную мягкую зиму.

В следующем месяце погода будет характеризоваться резкими перепадами — в первые дни декабря ожидается потепление, местами до +10°, однако в середине второй недели месяца придет сильное похолодание — в некоторых северных регионах Украины столбики термометров могут опуститься до отметки -26° ночью. Об этом сообщает Gismeteo.

Кроме того, в начале следующей недели возможны сильные снегопады.

После этого погода значительно смягчится и до конца месяца будет колебаться вблизи отметки 0°, в зависимости от региона.

Напомним, на Украину также надвигается мощный штормовой ветер — в западных и северных областях ожидаются порывы скоростью до 15−20 м/с.

Источник: Gismeteo