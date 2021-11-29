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В декабре ожидается значительное похолодание
26 градусов мороза — погода в декабре расстроит украинцев (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n163741-26-gradusov-moroza-pogoda-v-dekabre-rasstroit-ukraincev-infografika.htmlРакурс
Погода в декабре может огорчить украинцев, которые надеются на спокойную мягкую зиму.
В следующем месяце погода будет характеризоваться резкими перепадами — в первые дни декабря ожидается потепление, местами до +10°, однако в середине второй недели месяца придет сильное похолодание — в некоторых северных регионах Украины столбики термометров могут опуститься до отметки -26° ночью. Об этом сообщает Gismeteo.
Кроме того, в начале следующей недели возможны сильные снегопады.
После этого погода значительно смягчится и до конца месяца будет колебаться вблизи отметки 0°, в зависимости от региона.
Напомним, на Украину также надвигается мощный штормовой ветер — в западных и северных областях ожидаются порывы скоростью до 15−20 м/с.
Источник: Gismeteo
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